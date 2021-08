Ascolti tv venerdì 6 agosto 2021, prima serata

Il weekend è ormai cominciato e nella serata di venerdì moltissimi italiani hanno tradcorso il loro tempo guardando i programmi in onda sui principali canali. Scopriamo insieme quali sono stati gli ascolti

Partiamo con i canali Rai. Con lo sgare del 9,31% Rai 1 ha mandato in onda Canzone segreta e ha registrato un netto di 1.218.000 telespettatori. Le olimpiade andate in onda su Raj 2 hanno avuto invece il massimo share, pari al 14,55% equivalente ad un netto di 1.936.000 telespettatori. Il programma di attualità andato in onda su Rai3 La Grande Storia – La monarchia breve ha registrato 678.000 telespettatori, ovvero share del 4,45%.

Passando ai canali Mediaset, Canale 5 hamandato in onda la serie Inès dell’anima mia che con 1.223.000 telespettatori, porta a casa lo share di appena l’8,41%. La serie tv in onda su Italia 1 Chicago PD ha avuto uno share del7,87% pari a 1.249.000 telespettatori. Infine il programma di attualità andato in onda su Rete 4 Il terzo indizio ha registrato 803.000 telespettatori, con lo share de, 5,75%.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui