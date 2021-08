Alessio Ceniccola si candida al GF Vip: “Magari trovo l’amore”

Alessio Ceniccola dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne è pronto per una nuova avventura, ai fan confessa che parteciperebbe al GF Vip

Alessio Ceniccola dopo l’esperienza vissuta al Trono Classico di Uomini e Donne parteciperebbe volentieri alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. A farlo sapere è stato lui stesso sul suo profilo Instagram.

Un fan gli ha chiesto se vorrebbe approdare nella casa più spiata d’Italia, lui si è quindi candidato per il reality e ha detto: “Magari trovo l’amore. Non si sa mai dentro la casa. Può succedere di tutto. Quindi proponetemi”.

Dopo la fine della sua relazione con l’ex tronista Samantha Curcio l’ex corteggiatore si è detto pronto ad una nuova avventura. Con ironia ha aggiunto: “Sarebbe figo. Non so quanto mi tollererebbero dentro la casa, però sarebbe una grande esperienza che farei“. E ancora: “Metterei alla prova tutte le persone che parteciperebbero a sopportarmi. Poi farei ridere anche tanto”.

Alessio Ceniccola si è rifiutato di parlare dell’ex fidanzata ribadendo che la loro è ormai una storia chiusa che appartiene al passato. In molti gli hanno chiesto se oggi è ancora single o se è innamorato, lui ha così risposto: “Non è che uno si innamora così facilmente. Anzi difficilissimo. Quindi no. Sono ancora sulla piazza”.

L’ex corteggiatore ha poi parlato dell’esperienza vissuta a Uomini e Donne, ha chiaramente detto che potrebbe prendere in considerazione la possibilità di partecipare di nuovo al programma. In merito a ciò ha detto: “E’ stata un’esperienza positiva. Non rinnego niente di quello che ho fatto. Quindi assolutamente si”.

Potrebbe tornare in trasmissione nei panni di tronista a settembre? Questa la sua risposta: “Non me l’hanno proposto. Nel caso ci penserei ma bisognerebbe vedere”.

Sara Fonte

