Ascolti tv venerdì 20 agosto 2021, prima serata

Anche il venerdì 20 agosto si è concluso. Come saranno andati gli ascolti televisivi nella prima serata per per principali canali rai e mediaset?

Partiamo dai canali Rai. Il programma condotto da Serena Rossi, andato in onda su Rai 1 Canzone segreta ha avuto un netto di 1.550.000 telespettatori, per uno share dell’11,30%. Il film di Rai 2 Il mio incubo viene dal passato ha registrato 870.000 telespettatori, con il 5,79% di share. Invece lo speciale di Rai 3 dedicato all’Afghanistan, Frontiere – Fuga da Kabul ha registrato 737.000 telespettatori, share 5,2%.

Passando ai canali Mediaset, la serie tv di Canale Inès dell’anima mia con lo hsate dell’8,78% porta a casa 1.188.000 telespettatori. La serie televisiva americana andata in onda su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 1.115.000 telespettatori, per il 7,32% di share. In ultimo il programma di attualità di Rete 4 Il terzo indizio ha registrato 683.000 telespettatori, per uno share del 5,63%.

