Katia Follesa è fidanzata? Cosa sappiamo della vita sentimentale della comica

Katia Follesa è impegnata sentimentalmente? Tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata

Katia Follesa, vero nome Katiuscia Follesa, è una famosa comica divenuta nota molti anni fa grazie a Zelig. Negli anni ha conquistato sempre più notorietà, oggi è impegnata in Social Family. Nei mesi scorsi ha partecipato a LOL – Chi ride è fuori, arrivata in finale ha perso contro Ciro Priello.

Oltre ad essere una famosa comica e conduttrice, ha recitato anche i film molto noti, la Follesa è molto seguita e amata anche sui social, ad oggi conta oltre un milione di follower sul suo profilo Instagram. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Katia Follesa dal 2006 è legata sentimentalmente al noto comico Angelo Pisani del duo dei ‘Pali e Dispali’. I due si sono conosciuti nel 1999 a Zelig, nonostante la loro storia d’amore va avanti da moltissimi anni il loro rapporto non è sempre stato sereno.

Dal loro amore nel 2011 è nata la figlia Agata, quattro anni dopo però avevano messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. La nota comica aveva rivelato in un’intervista che lei e il compagno avevano continuano a vivere insieme come due fidanzati per il bene della figlia.

Anche all’inizio della loro relazione hanno vissuto molti alti e bassi. In una recente intervista Katia Follesa ha raccontato: “L’ho inseguito molto, lui non voleva saperne. O meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta”.

E ancora: “Continuava a prendermi e lasciarmi tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato giustamente da altre cose. Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai”.

I due da anni si sono riconciliati e non si sono più separati, oggi sono più innamorati e felici che mai. Nel 2019 Angelo Pisani ha fatto la proposta di matrimonio a Katia Follesa, i due hanno però rimandato le nozze a causa dell’emergenza Coronavirus.

Sara Fonte

