Ascolti tv domenica 5 settembre, prima serata: L’Italia finisce in pareggio

Ecco quali sono stati gli ascolti tv nella domenica 5 settembre, sia sui canali Rai che sui canali Mediaset.

Partiamo dai canali Rai. La nazionale italiana disputa su Rai 1 il match contro la Svizzera-per le Qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. La partita ha avuto un netto di ascolti per 8.654.000 telespettatori, pari allo share del 42,04%. La serie tv di Rai 2 N.C.I.S Los Angeles ha registrato 882.000 spettatori, per lo share del 4,25%. A seguire NCIS New Orleans ha registrato 891.000 telespettatori, pari allo share del 4,27%. Il film andato in onda su Rai 3 Juliet Naked – Tutta un’altra musica con 587.000 telespettatori, registra uno share del 2,97%.

Passiamo ai canali Mediaset. La serie tv Grand Hotel – Intrighi e passioni andata in onda su Canale 5 ha portato a casa 1.579.000 telespettatori, per l’ 8,82% di share. Italia 1 ha mandato in onda il film Matrimonio a Parigi che con un netto di 761.000 telespettatori, ha portato lo share del 4,02%. Infine il film di Rete 4 L’amore criminale ha registrato 652.000 telespettatori, share 3,61%.

