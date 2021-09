Ascolti tv mercoledì 8 settembre 2021: record per la Nazionale

Vediamo insieme gli ascolti tv di mercoledì, anche se la partita della nazionale italiana ha raggiunto il record di ascolti.

Partiamo dai canali Rai. Stravince Rai1 con la partita di qualificazione ai Mondiali Italia-Lituania dove i nostrani battono i lituani per 5 a 0. Comunque sia la partita ha raggiunto circa 7.782.000 spettatori per uno share del 35.4%. Per Rai2 il film Scomparsa dal Paradiso ha avuto un netto di ascolti pari a 1.082.000 spettatori per il 5.2% di share. Il programma di attualità di Rai3 Chi l’ha Visto? alla sua prima puntata con 1.861.000 spettatori ha registrato uno share del 10.4%.

Passiamo ai canali Mediaset. Canale 5 ha mandato in onda il film Paradiso Amaro che con 2.027.000 spettatori porta a casa uno share del 10.3%. La serie tv di Italia 1 Chicago Fire ha interessato circa 1.132.000 spettatori ovvero share del 5.3%. Infine Rete4 ha mandato in onda Zona Bianca che con 711.000 spettatori totalizza uno share del 4.4%.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui