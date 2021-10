Chi è Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti?

Ecco chi è Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti

Wilma Helena Faissol è un’influencer molto seguita e amata, nota soprattutto per essere la moglie di Francesco Facchinetti, in molti la conoscono infatti come Lady Facchinetti.

Nata il 2 febbraio 1982 in Brasile, la bellissima influencer è laureata come dentista, ha anche conseguito un master specialistico in chirurgia ortopedica facciale, sognava però di diventare una giornalista di moda famosa. A New York nel 2006 ha iniziato a lavorare nell’ufficio stampa di una famosissima stilista, Vera Wang. Si è poi trasferita in Italia lavorando per Forbes Magazine.

Molto attenta alla salute e all’alimentazione Wilma Helena Faissol sul suo profilo Instagram dà spesso consigli sul cibo ai suoi tantissimi e affezionati follower. Tante sono anche le foto di famiglia, queste fanno ogni volta il boom di like e commenti pieni di affetto.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stata sposata con un suo connazionale, dal loro amore è nata la figlia Charlotte. Anni fa, durante una vacanza a Marrakech, Wilma Helena Faissol ha incontrato Francesco Facchinetti e l’amore tra i due è scoppiato praticamente subito. Nel 2014 sono convolati a nozze e hanno avuto il loro primo figlio, Leone, nel 2016 è poi nata Lavinia.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui