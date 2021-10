Rivoluzione Striscia La Notizia, chi saranno i prossimi conduttori?

Gli ascolti di Striscia La Notizia non stanno andando come sperato, ed è per questo che Mediaset ha già pensato ad un cambio al timone.

Dopo appena un mese termina quindi l’avventura alla conduzione del celebre tg satirico per Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. I numeri non sono, purtroppo, dalla loro parte, ed evidenziano un distacco piuttosto netto con I Soliti Ignoti.

Nella serata di venerdì 29 ottobre, tanto per avere un dato recente, gli spettatori che hanno seguito Striscia La Notizia sono stati poco più di 3.600.000, con il 15,5% di share; il programma condotto da Amadeus sulla Rai ha invece sfiorato i 4.800.000 spettatori, con il 20,5% di share.

Numeri che hanno spinto i produttori a cambiare rotta. Ma chi arriva al posto di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada? I nomi chiamati a riportare Striscia a livelli migliori in termini di ascolti e share sono Sergio Friscia e Roberto Lipari: un’impresa che non sembra comunque facile.

Sergio Friscia è un volto noto della televisione italiana, comparso più volte in film e fiction come Squadra Antimafia – Palermo oggi. In passato è stato inviato del tg satirico e lo scorso anno è stato anche chiamato alla conduzione per un breve periodo, assieme a Salvatore Ficarra (sostituì Valentino Picone).

Per Roberto Lipari, famoso cabarettista che gestisce un Lab di comici palermitani al Convento Cabaret, si tratta invece del debutto alla conduzione di Striscia La Notizia.

