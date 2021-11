GF Vip 6, Nicola contro Miriana: “Meriti quelli che ti trattano male”, Alfonso Signorini furioso

Nicola Pisu si scaglia contro Miriana con una frase gravissima e Alfonso Signorini lo rimprovera

Il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è arrivato al capolinea. Infatti, il figlio di Patrizia Mirigliani ha preso una decisione netta di troncare con l’ex showgirl di Non è la Rai, poiché non vede certezze in futuro. Miriana invece ha sempre dichiarato di essere stata molto chiara con lui dall’inizio: “amicizia speciale”. Durante la puntata di lunedì 8 novembre del Gf Vip 6, i due sono apparsi piuttosto in conflitto e sono volate parole piuttosto pesanti e frasi gravissime.

Nel corso delle nomination, Nicola ha deciso di nominare Miriana. Quest’ultima non l’ha presa bene e ha sbottato: “Io a te ti ho sempre detto tutto”. A quel punto, Pisu ha dichiarato che prova soltanto “attrazione sessuale” ed è andato in escandescenza: “Vai, vai da chi ti tratta male. Quello ti meriti!”. La showgirl ha replicato sbottando: “Queste frasi sono da maschilista e sono terribili! Meriti uomini che di trattano male! Ma ti rendi conto? Ma che ne sai tu della mia vita, ma come ti permetti! Nicola vergognati!”.

Dopodiché, è intervenuto Alfonso Signorini che ha rimproverato duramente Nicola: “Io mi associo a Miriana. Hai detto una cosa orrenda! Vergognati di questa frase e per lo meno chiedi scusa. Chiedi scusa per cortesia perché questo sarebbe segno di grande educazione e civiltà”. Pisu ha poi chiesto scusa, esortato anche da Giucas Casella e dagli altri inquilini. Signorini però non contento ha continuato: “Dillo più forte perché queste scemenze non le accetto”. Infine, Miriana è scoppiata in un pianto a dirotto, consolata dagli altri compagni d’avventura.





