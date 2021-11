Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 22 al 29 novembre 2021: Michele e Silvia si separano

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 22 al 29 novembre 2021.

Nella puntata di lunedì 22 novembre 2021, Nunzio cerca di stare vicino a Chiara in ospedale. La polizia, intanto, ha dei dubbi, sulla dinamica dell’incidente, che potrebbero mettere in serie difficoltà la ragazza. Niko deve decidere se assumere o meno, come suo assistente, Alberto. Il recupero della memoria da parte di Filippo porta una nuova ondata di felicità e spensieratezza tra lui, Serena e Irene.

Nella puntata di martedì 23 novembre 2021, Michele cerca di convincere Rossella a proseguire il percorso di formazione anche se questo comporta che lasci Napoli e Riccardo. Silvia viene contattata da Giancarlo. Nunzio, che prova ancora un sentimento per Chiara, si dedica con tutto sé stesso alla sua ex fidanzata aiutandola ad affrontare il periodo difficile relativo all’incidente e la morte del padre. Appoggiato da Susanna, Niko decide di assumere Alberto, ma non tutti concorderanno con questa scelta.

Nella puntata di mercoledì 24 novembre 2021, Rossella non sa cosa decidere per il suo futuro, mentre Michele capisce che Silvia gli nasconde qualcosa. Il nuovo lavoro di Alberto, come assistente di Niko nel suo studio, turba gli equilibri sia in casa Poggi che in casa Giordano. Mariella vuole che Guido pensi al futuro di loro figlio Lollo.

Nella puntata di giovedì 25 novembre 2021, Adele, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, trova il coraggio per liberarsi di un peso opprimente che per troppo tempo si è tenuta dentro. Rossella prende la sua decisione. Michele e Silvia devono affrontare una volta per tutte la loro situazione matrimoniale. Con l’appoggio di Patrizio, Renato si batte con tutte le sue forze contro l’assunzione di Alberto nello studio di Niko.

Nella puntata di venerdì 26 novembre 2021, il matrimonio tra Michele e Silvia sembra essere, ormai, giunto al capolinea. Adele trova il coraggio di ribellarsi a Mauro. Marina riceve una piacevole sorpresa da Fabrizio, mentre Lara affronta Roberto, chiedendogli di fare chiarezza sul loro rapporto.

Maria Rita Gagliardi

