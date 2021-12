Sanremo 2022, chi potrebbero essere i Big in gara?

Il settimanale Chi ha anticipato i nomi dei Big che potrebbero prendere parte al Festival di Sanremo 2022

Il Festival di Sanremo 2022 è alle porte e già stanno circolando le prime indiscrezioni sul cast dei Big che potrebbero prendere parte alla kermesse condotta da Amadeus su Rai 1. A rivelarle è stato il settimanale Chi, che promette un cast piuttosto interessante.

Stando alle indiscrezioni, potrebbe salire sul palco dell’Ariston Emma Marrone, Donatella Rettore con Ditonellapiaga e i Boomdabash. Inoltre, non potrebbero mancare Rkomi, Alfa con Tecla e Aka7even di Amici 20 in compagnia di Ariete.

Le indiscrezioni non sono terminate qui: potrebbero gareggiare l’Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Giusy Ferreri e Le Vibrazioni.

Ultimi nomi aggiunti? Potrebbero esserci Fabrizio Moro, Il Tre, Gianni Morandi ed Eugenio in via di gioia. Per ora non è nulla di ufficiale e per scoprire se tali indiscrezioni saranno confermate non rimane che attendere il 15 dicembre 2021.

