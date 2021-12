Oroscopo di Paolo Fox dal 13 al 19 dicembre: previsioni della settimana

Prosegue il nostro appuntamento settimanale con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo insieme cosa accadrà in questa settimana pre natalizia, ovviamente segno dopo segno.

Ariete

Questa settimana vorrai un po’ di tranquillità. Ti piace essere sempre molto dinamico, ma per ritrovare la serenità im amore bisogna calmarsi. In particolare donica sarà una giornata speciale proprio per gli incontri: occasioni in arrivo e avrai anche più vitalità!

Toro

Mercoledì avrai una giornata tesa, ma per il resto troverai modo anche di esser chiaro in amore. C’è aria di rinnovamento nella tua vita.

Bel lavoro vuoi il massimo: preparati perché in questo momento ci sara’ da dire qualcosa in piu’ e magari potrebbe anche essere necessario allontanare qualcuno da te.

Gemelli

Ti impegni sempre per andare d’accordo con tutti, per cercare quantomeno una strada comune. Ma ci sono momenti in cui diplomazia e buon senso scarseggiano per le troppe tensioni sul lavoro con persone che non ti capiscono bene.

Cancro

Sei in un momento di confusione, forse perché ti rimproveri di aver fatto una scelta particolarmente sbagliata. Le stelle ti invitano però a non metterti in un angolo, non serve a nulla esser troppo cupo.

Leone

Se sei nella tua migliore forma non puoi non risaltare l’amore. Metti im bella vista la tua nuova storia e vivila a tutto spiano, in particolare domenica prossima! Quindi, se c’é una persona che ti interessa cerca di incontrarla.

Vergine

C’è qualcosa che non va. Stai vivendo una tensione generale. Dentro di te senti di dover fare i conti con quello che funziona. Forse ti sei reso conto che le cose stanno cambiando anche fuori di te.

Bilancia

Sei preso dal bisogno di goderti fino in fondo una storia sincera, e tutto ciò che per te non è leale ed onesto, non vedi l’ora di tenerlo fuori dalla tua vita! E’ per questo che soprattutto la settimana scorsa ci sono state diverse polemiche.

Scorpione

Sei senza energia, anzi ti senti confuso e un po’ frastornato. A questo punto non devi fare altro che stare attento perché tu hai ragione a dare dei consigli ma bisogna esprimersi nel modo giusto.

Sagittario

La settimana comincia nel migliore dei modi. Verrà su tutto il tuo desiderio di conoscere nuova gente. Occhio solo alla Luna, che èun po’ strana e quindi potresti improvvisamente ritrovarti per conto tuo! Per fortuna domenica potrebbe essere una bella giornata per le relazioni d’amore.

Capricorno

Avrai una prima parte della settimana a dir poco pesante. Purtroppo non ci sono in arrivo le news che tanto speravi. Però ci saranno giorni in cui avraipiù coraggio! Tra l’altro, lunedì sera c’é anche più voglia di amare.

Acquario

Ci sono delle regole che andrebbero applicate per alcune cose, una di queste è sicuramente l’economia. Anche se hai delle buone idee, dal punto di vista finanziario non c’é tranquillità e quindi va tutto rimandato.

Pesci

A volte la malinconia ti prende la mano, soprattutto quando ci sono dei problemi e non sai come andare oltre! Questo da una parte é un bene perché vuol dire che sei molto profondo, che non sfuggi alle regole e alle necessità della vita.

