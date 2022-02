Oroscopo di Paolo Fox dal 14 al 20 febbraio, previsioni della settimana

Nella settimana dell’amore, vediamo cosa avranno da dirci le stelle e cosa hanno in serbo per noi. Ecco l’oroscopo di Paolo Fox, segno dopo segno.

Ariete

Sii paziente e persegui i tuoi sogni anche se sembra che le cose non stiano andando secondo i piani. Lascia che le persone che ti circondano ti aiutino e ti supporto nelle tue decisioni.

Nel lavoro, cerca di limitare le tue spese o cerca di portare più saldo sui tuoi conti, soprattutto se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine.

Toro

Approfitta di questa settimana per riflettere sull’intensità della tua forza interiore. Per i single una relazione ha il potenziale per diventare seria. Sei pronto a impegnarti?

Circa il lavoro, fidati del tuo istinto per qualcosa o qualcuno. Potrebbe essere prossimamente svelato un segreto, ma quanto sei pronto per la verità?

Gemelli

In arrivo per te in amore un’opportunità allettante. Fai attenzione a quello che ti accade, e usa la testa per prendere la tua decisione. Lascia che le azioni della persona corrispondano alle sue parole prima di fare un passo avanti.

Nel lavoro è un buon momento per fare rete e connettersi con colleghi che la pensano allo stesso modo tuo. Sii un po’ più cauto.

Cancro

Sii un po’ più gentile quando hai a che fare con gli altri. Una situazione richiede una gestione sensibile e la diplomazia dovrebbe essere l’arma migliore.

Nel lavoro qualcuno potrebbe avere difficoltà relazionali una donna al potere. Resistere o affrontarla può portare a uno stress inutile.

Leone

Sii te stesso. Le tue energie sono alte e le persone possono percepire il tuo ottimismo ed entusiasmo. Sei in una fase artistica e creativa, sfruttala se sei single.

Nel lavoro avrai idee creative, le trattative vanno bene e a volte potresti persino sentirti inarrestabile. Goditi questa fase finché dura. Continua a fare ciò in cui sei bravo, le ricompense arriveranno.

Vergine

Un’anima speciale potrebbe riapparire nella tua vita per un breve periodo o potresti risentire un’ex fiamma. Fai attenzione e gestisci tutto con attenzione.

Nel lavoro, questo potrebbe essere l’inizio di un periodo intenso. Dovrai gestire più presentazioni e comunicazioni. E la tua naturale attenzione ai dettagli dovrebbe portarti ai risultati che desideri.

Bilancia

I ritardi nella ripresa sentimentale ci sono per un motivo. Forse è giunto il momento di una rielaborazione o forse c’è altro che merita la tua attenzione.

Nel lavoro, non prendere misure drastiche e prenditi del tempo per considerare tutte le azioni necessarie. Pensa attentamente ai risultati di qualsiasi lavoro che inizi ora se vuoi avere successo.

Scorpione

Solo tu sai cosa ti fa bene, quindi perché non ascolti? Un progetto da sogno, un desiderio a lungo accarezzato o anche una casa da sogno possono essere tuoi solo se seguo il tuo istinto.

Nel lavoro, tieni gli occhi puntati sull’obiettivo. Non lasciarti ingannare o distrarre dai critici inutili. La tua forza interiore è ciò che ti rende così tenace: evita la tentazione se vuoi vedere i risultati.

Sagittario

Potresti sapere dove hai sbagliato ed è ora di fare ammenda. Se per te questa relazione significa molto, sii sincero e cambia punto di vista.

Nel lavoro, se qualcosa non funziona, chiediti dove devi apportare il cambiamento. Cerca di adattarti alle situazioni solo se necessario.

Capricorno

Lasciarsi andare può essere abbastanza liberatorio. Ha capito finalmente che è ora di andare avanti e di scoprire quanto sei cresciuto. Una parte di te potrebbe essere pronta per il cambiamento.

Nel lavoro, nuove strade iniziano ad aprirsi e potresti considerare di trasferirti in una nuova città o paese nei giorni a venire. Qualche vecchia conoscenza può fornirti referenze, contatti, notizie importanti e supporto.

Acquario

Tutti vogliono qualcosa da te allo stesso tempo e nessuno ti chiede come stai. Cerca di avere pazienza con colleghi e familiari. Cerca di recuperare energia.

Nel lavoro, sappi che puoi gestire qualsiasi cosa con sagacia. A breve potrebbero essere fissati piani per un evento o un’occasione.

Pesci

Il tuo essere disponibile con tutti non passa inosservato e i tuoi sforzi sono apprezzati. Molti si sono accorti di quanto sia bello il tuo cuore.

Nel lavoro, è ora di sperimentare o esplorare una nuova tecnologia o un nuovo mezzo di lavoro. Non trattenerti dal proporre idee, cerca solo di rispettare le scadenze.

