Oroscopo di Paolo Fox dal 21 al 27 febbraio, previsioni della settimana

La settimana che sta per iniziare coincide con la fine del mese di febbraio. Cosa avranno quindi da dirci le stelle, in questo passaggio del mese? Quali saranno gli approcci dei pianeti per ogni segno zodiacale? Lo scopriamo insieme all’oroscopo di Paolo Fox, astrologo più amato della TV.

Ariete

La settimana non sarà molto dalla tua parte, complice anche l’opposizione della Luna. Molti dei nati sotto al segno dell’Ariete avranno dei problemi d’amore da risolvere.

Per quanto riguarda l’aspetto professionale, ci sarà un progetto importante di lavoro da portare avanti. Per qualcuno è in fermento una grande voglia di cambiare.

Toro

Ci saranno molti battibecchi col partner in questi giorni. Sei in un momento di forte agitazione, mal tolleri tutto quello che accade e il tutto si ripercuote sulla tua relazione

Nel lavoro, come prima cosa devi fare attenzione alle finanze perché ci saranno problemi di soldi. Inoltre qualcuno potrebbe in ufficio portare avanti delle dispute.

Gemelli

Le stelle ti stanno invitando a darti un gran bel da fare in amore. La settimana inizia con molta elettricità, nel senso buono della parola, dovresti quindi approfittarne.

Per quanto riguarda l’aspetto professionale, sta per finire un rapporto di lavoro. Per qualcuno in vista potrebbero esserci dei nuovi accordi.

Cancro

I nati sotto al segno del cancro che hanno una relazione, si ritroveranno contro il partner, in totale disaccordo su tutto. Per fortuna a metà settimana la Luna smetterà di essere contraria.

Per quanto riguarda il lavoro, da un lato le stelle ti invitano ad evitare qualunque tipo di polemica. Dall’altro ti invitano a non prendere decisioni affrettate.

Leone

Per i Leone momento di forti dissidi in amore. Ci sono delle situazioni sospese, in pendenza, che andrebbero risolte quanto prima, se si vogliono appianare gli animi

Per quanto riguarda il lavoro, ci sono dei cambiamenti da programmare. È un periodo di forte tensione, prova a rilassarti un po’.

Vergine

L’amore per te è sempre im stato interessante. I primi giorni della settimana avrai un primo cielo, cerca di farne tesoro, sia che sei single, sia che hai il partner.

Per quanto riguarda la tua vita professionale, non devi pensare troppo al lavoro. Anche se hai ragione, in ufficio evitare le tensioni è importante.

Bilancia

Hai la Luna nel segno, il che ti potrebbe favorire anche in amore. Hai bisogno di qualche novità, quindi cerca di darti da fare.

Per quel che riguarda invece la tua vita professionale, sei in fase di recupero sul lavoro. Domani meglio fare le cose più importanti.

Scorpione

La Luna sta per tornare favorevole, e potrebbe darti tutto quello che desideri in campo sentimentale. Tuttavia è importante per te valutare le emozioni prima di lanciarsi a capofitto.

Per quanto riguarda il lavoro, è possibile fare progetti importanti. In arrivo buone notizie. Stai in campana.

Sagittario

Per i Sagittario sono in arrivo molte emozioni, sia belle sia poco piacevoli. In particolare ci potrebbero essere situazioni di forte tensione, tu prova a non cadere alla rabbia

Per quanto riguarda il lavoro, i contatti non devono essere trascurati. Nella prima parte dell settimana potrebbero esserci incontri da non sottovalutare.

Capricorno

Per te La Luna è in opposizione, per cui ci saranno dei momenti non proprio positivi. Tuttavia nella prima parte della settimana potrebbe arrivare una buona notizia in amore

Per quanto riguarda il lavoro, le distrazioni all’ordine del giorno. Nell’insieme però il lavoro è favorito.

Acquario

In questa settimana saranno favoriti I sentimenti. Per chi è in coppia da molto tempo, bisogna solo fare attenzione ad inutili polemiche.

Per quanto riguarda il lavoro, il cielo è un po’ scontroso. Inoltre ci sono dei rapporti professionali da rivedere. Stai in guardia.

Pesci

Il momento è molto favorevole dal punto di vista sentimentale. In fondo hai una gran voglia di amare, per cui sei il segno più avvezzo a s in coppia.

Per il lavoro, non bene come i sentimenti. Non solo c’è una stabilità da recuperare e che fatica a tornare, ma all’orizzonte potrebbero esserci delle delusioni.

