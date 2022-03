Semiramide in onda su Rai 5

Prosegue la settimana teatrale di Rai 5 con l’opera rossiniana Semiramide. Viene I tale occasione proposto l’allestimento coprodotto con l’Opéra Royal de Wallonie di Liegi. Dirige l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso il maestro Michele Mariotti.

La messa in scena è a cura di Graham Vick, le scenografie e i costumi son di Stuart Nunn e le luci sono curate dal lighting designer Giuseppe Di Iorio.

Il cast

Nel cast troviamo Salome Jicia nel ruolo di Semiramide, Varduhi Abrahamyan nei panni di Arsace, Nahuel Di Pierro è Assur, Antonino Siragusa è Idreno. E poi ancora Martiniana Antonie nei panni di Azema, Carlo Cigni nei panni di Oroe, Alessandro Luciano è Mitrane, Sergey Artamonov è l’ombra di Nino.

La trama

Dell’opera Semiramide ricordiamo trattasi di una tragedia melodrammatica divisa in due atti con libretto di Gaetano Rossi. Andò in scena per la prima volta presso ol Teatro La Fenice di Venezia il 3 febbraio 1823. La storia prende ispirazione dalla tragedia omonima di Voltaire (1748). La protagonista è appunto Semiramide che combutta con Assur per assassinare suo marito Nino. Tuttavia la regina non sposerà mai Assur ma individua in Arsace, giovane condottiero, un possibile nuovo re. Ne scatterà una storia intrecciata che non avrà lieto fine.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui