Cake Star a Pavia: quali sono le pasticcerie in sfida nella città lombarda?

Cake Star-Pasticcerie in sfida è un programma di grande successo di Real Time di genere talent show culinario al quale partecipano diverse pasticcerie portando in scena le proprie creazioni nella speranza di riuscire ad assicurarsi la vittoria. Tante le città interessate dal programma, e tra queste è possibile menzionare anche la bellissima Pavia, capoluogo dell’omonima provincia in Lombardia. Ma, quali sono le pasticcerie in sfida nella città lombarda? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Cake Star- Pasticcerie in sfida a Pavia

Cake Star- Pasticcerie in sfida è un programma molto particolare che si basa sulla sfida tra alcune pasticcerie d’Italia, e proprio nel corso di ogni puntata sono tre le pasticcerie di una località italiana che si sfidano tra loro. Una sfida questa nella quale i pasticceri competono mostrando ai giudici e ai telespettatori le loro creazioni nella speranza di riuscire ad aggiudicarsi la vittoria finale. Tra le città protagoniste di tali sfide vi troviamo anche Pavia e tra i concorrenti in gara vi troviamo una donna che si è definita una “campionessa di cake design”, un giovane che parlando dei mignon ha dichiarato “devono essere disposti in ordine cromatico e devono essere tutti dritti”. Ma esattamente, come verranno definite le loro creazioni? E chi si aggiudicherà la vittoria finale?