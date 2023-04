Roberto Giacobbo è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della vita privata del conduttore

Roberto Giacobbo è un giornalista, conduttore televisivo e autore italiano nato a Milano il 15 marzo 1958. È noto al grande pubblico per aver condotto diversi programmi televisivi di successo, tra cui Voyager, Stargate – Linea di confine e Ulisse – Il piacere della scoperta.

Giacobbo si è laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Milano e ha iniziato la sua carriera giornalistica come corrispondente dall’estero per il quotidiano Il Giornale. Ha poi lavorato per diverse testate nazionali, tra cui la Rai, dove ha condotto diversi programmi di successo.

Il successo televisivo di Giacobbo è iniziato nel 2003 con il programma Voyager, in onda su Rai Due. Il programma, dedicato alla divulgazione scientifica e all’esplorazione del mondo, ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, diventando un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Negli anni successivi, Giacobbo ha condotto altri programmi di successo, come Stargate – Linea di confine, dedicato alla ricerca scientifica sul paranormale, e Ulisse – Il piacere della scoperta, programma dedicato alla divulgazione storica e culturale.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui il Premio Flaiano per la televisione nel 2007 e il Premio Regione Lazio per la divulgazione scientifica nel 2010.

Per quanto riguarda la vita privata, si sa poco su Roberto Giacobbo. Si sa che è sposato con una donna di nome Irene Bellini e ha tre figlie, Angelica, Giovanna e Margherita. In ogni caso, Giacobbo è noto per essere una persona molto riservata sulla sua vita privata e preferisce mantenere un basso profilo al di fuori del mondo della televisione e dei media.