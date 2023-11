Sonic 3 si farà? Quando uscirà il terzo capitolo del film dedicato al riccio blu?

Ecco che gli amanti del riccio blu Sonic possono stare sul chi va là. Ci sono molte novità sul franchise cinematografico dedicato a questo simpatico e coraggioso personaggio. Dopo due film ne arriva un terzo? Lo scopriamo insieme.

Sonic 3 si farà, annuncio ufficiale di Paramount

Paramount ha annunciato ufficialmente il terzo capitolo del franchise cinematografico basato sul celebre videogioco prodotto da Sega: Sonic The Hedgehog 3.

Il precedente film, uscito nell’aprile di due anni fa, ha conquistato il pubblico, incassando oltre 400 milioni di dollari e superando le aspettative. L’annuncio del terzo capitolo non sorprende, considerando il trionfo al botteghino e l’entusiasmo dei fan. Al momento, il titolo ufficiale è “Sonic The Hedgehog 3”.

Attualmente, non sono disponibili dettagli approfonditi sulla trama, ma si suggerisce che il film si ispirerà ai videogiochi Sonic Adventure 2 e Shadow the Hedgehog. Il cliffhanger nel finale del secondo film, con il misterioso Progetto Shadow, promette una trama avvincente, in cui il villain principale sarà Shadow, arcinemesi di Sonic. Jim Carrey, che interpretava il Dr. Robotnik, non farà ritorno, avendo annunciato il suo ritiro dalla recitazione.

Quando uscirà il film?

La pellicola di Sonic 3, prevista per dicembre 2024, continua a seguire le avventure del velocissimo riccio, mantenendo l’energia e l’entusiasmo che hanno reso i capitoli precedenti un successo planetario. Ovviamente la data è solo orientativa e potrebbe subire anche qualche anticipo. Non resta che rimanere in campana e aspettare l’uscita del primo trailer.

Ben Schwartz, il doppiatore originale di Sonic, anticipa che il prossimo film sarà “completely bananas” (“completamente fuori di testa”, volendo tradurre l’espresisone) promettendo un’esperienza totalmente fuori dagli schemi per i fan.

In arrivò una serie spin-off?

Le buone notizie non si fermano qui. Paramount ha annunciato addirittura una serie spin-off dedicata a Knuckles, l’echidna doppiata da Idris Elba. La miniserie, destinata alla piattaforma di streaming Paramount, fungerà da “transizione verso il terzo Sonic”, offrendo numerosi easter egg per arricchire l’universo narrativo.