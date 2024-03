I guardiani del destino, come finisce? Trama e spiegazione del finale

“I Guardiani del Destino”, un film del 2011 scritto, diretto e prodotto da George Nolfi, si basa sul racconto breve di Philip K. Dick intitolato “Squadra Riparazioni”, pubblicato per la prima volta nel 1954. Sebbene il film sia ispirato dal racconto originale, sviluppa una trama più articolata e complessa, mantenendo però intatte le tematiche di lotta individuale contro sistemi manipolativi e oppressivi.

Trama del film I Guardiani del Destino

La storia del film si svolge a Manhattan e segue David Norris, un ex giocatore di basket diventato politico in ascesa, che incontra casualmente Elise Sellas, una ballerina. Tra di loro scocca subito la scintilla dell’amore, ma presto si rendono conto che forze misteriose cercano di tenerli separati. David scopre l’esistenza di un’organizzazione segreta che controlla il destino delle persone, costringendolo a scegliere tra la sua carriera politica e l’amore per Elise.

Il finale della pellicola del 2011

David ed Elise varcano insieme una porta che li conduce all’interno del maestoso palazzo dove operano Thompson, Richardson e gli altri, con il proposito di incontrare il Presidente e persuaderlo a modificare il piano. In una frenetica corsa attraverso i corridoi del palazzo, i due amanti si ritrovano sul tetto di un edificio, dove si confessano reciprocamente il loro amore e si scambiano un tenero bacio. Proprio in quel momento, Thompson li raggiunge, pronto a cancellare dalla memoria di David ogni traccia dell’esistenza dei Guardiani del Destino, ma viene fermato da Harry, che compare improvvisamente e mostra loro il piano rivisto dal Presidente. Thompson si allontana, lasciando David ed Elise liberi.

Mentre i due giovani si incamminano per la strada, incontrano Harry, che saluta con un cenno del cappello, riflettendo tra sé e sé sul fatto che il vero piano del Presidente è quello in cui gli uomini saranno un giorno liberi di scrivere il proprio destino.