Chi è Giulia Bedini, la moglie di Franco Di Mare scomparso a 68 anni?

Franco Di Mare, noto giornalista ed ex-direttore Rai, è stato recentemente al centro delle cronache per la sua scomparsa all’età di 68 anni. Di Mare, celebre per il suo lavoro come inviato di guerra e per la sua lunga carriera televisiva, aveva affrontato pubblicamente la sua battaglia contro un tumore, probabilmente legato all’esposizione all’amianto durante i suoi reportage in zone di conflitto.

Prima di morire, Di Mare aveva ritrovato la felicità grazie all’amore della sua vita, Giulia Berdini. I due si erano conosciuti circa otto anni fa presso la sede Rai di Saxa Rubra, dove Berdini lavorava per una società di ristorazione che forniva servizi anche alla televisione pubblica. Nonostante i 36 anni di differenza, la loro relazione si era dimostrata solida e profonda. Di Mare aveva spesso elogiato Giulia, descrivendola come una donna capace di sopportarlo anche nei momenti più difficili, portando nella sua vita una gioia che pensava di aver perduto.

Giulia Berdini, classe 1991, era diventata sua moglie solo il giorno prima della sua morte. Lavorando in vari settori, dalla televisione alle forze armate, Giulia aveva saputo mantenere una certa riservatezza riguardo alla loro relazione, nonostante avesse un seguito social di circa 37mila follower. Il loro amore, tuttavia, era evidente e profondo, e Di Mare attribuiva a lei il merito di avergli restituito una visione positiva della vita, nonostante la malattia.

In precedenza, Franco Di Mare era stato sposato con Alessandra, con la quale aveva adottato una bambina, Stella, durante la sua missione come inviato a Sarajevo, durante la guerra in Jugoslavia. Il loro matrimonio, durato molti anni, era terminato con un divorzio nel 2012. La figlia Stella, adottata quando aveva solo 10 mesi, era cresciuta in un contesto familiare segnato dalla dedizione e dall’affetto di Di Mare.