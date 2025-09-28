Chi è Eva Gini, giornalista di SportMediaset? Chi è il suo fidanzato?

Scopriamo la biografia e la vita privata di Eva Gini: nuovo volto del giornalismo sportivo su SportMediaset (ma con diverse altre esperienze alle spalle).

Nata nel 1993 a Magenta, una città pittoresca vicino a Milano, Eva Gini ha costruito passo dopo passo il proprio percorso nel mondo del giornalismo e della televisione. Dopo il diploma al Liceo Classico Salvatore Quasimodo della sua città, ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A completare la sua formazione contribuisce la padronanza della lingua inglese, che utilizza spesso nel suo lavoro quotidiano.

Il suo esordio televisivo risale al 2017, quando approda come conduttrice ai canali Sport Mediaset e Premium Sport, occupandosi di rubriche come YouPremium, Mondiali Mediaset, i tg Premium Sport e SportMediaset.

Da lì (è l’anno in cui diviene giornalista pubblicista, per poi diventare professionista nel 2020) la sua carriera prende slancio: tra il 2018 e il 2019 collabora con La Gazzetta dello Sport e Gazzetta.it per la realizzazione e conduzione di format video digitali dedicati a calcio, ciclismo e motori, mentre nel novembre 2019 segue da vicino Eicma SpA curando interviste per i canali ufficiali web e social della manifestazione.

Da luglio 2020 a febbraio 2022 è co-conduttrice di Sportitalia Mercato, esperienza che le apre le porte a un ruolo di primo piano con Inter TV (visibile su DAZN e SkySport), dove dal 2020 al 2024 conduce pre e post partita di Champions League, Serie A e Coppa Italia. Inviata anche in trasferta, nazionali e internazionali, ha intervistato presidenti, dirigenti, allenatori e giocatori, consolidando così la sua credibilità giornalistica. Parallelamente, ha presentato eventi istituzionali e aziendali, dialogando con sponsor e top manager legati al mondo del calcio e non solo.

Dal 2022 Eva Gini affianca il Pengwin alla conduzione di Kickoff, mentre collabora con Lega Serie A come presentatrice di eventi e live legati a EA Sports FIFA. Il novembre 2023 rappresenta lo step decisivo che la porta a un riconoscimento mainstream: la sua nomina a volto principale di SportMediaset, dove oggi conduce il telegiornale sportivo su Italia 1 in onda ogni giorno intorno all’ora di pranzo.

Oltre alla tv, è anche speaker per Radio Serie A con RDS, ampliando la propria presenza mediatica e confermando il suo status tra le giornaliste sportive più seguite della nuova generazione.

Eva Gini è fidanzata?

Molto seguita sui social (oltre 206mila follower su Instagram), Eva Gini ha sempre preferito mantenere la vita privata lontana dai riflettori. Nonostante questo, le voci di gossip non sono mancate e il web è pieno di voci non confermate circa presunte liaison. Per rispetto verso la collega che ha sempre preferito mantenere la vita privata – giustamente e letteralmente – privata, non riportiamo questi rumor. Quello che più conta – per chi lo volesse sapere – è che tramite social non emerge nessuna traccia di un possibile fidanzamento.

(Articolo postato il 5 aprile 2024, editato e ripubblicato il 28 settembre 2025)