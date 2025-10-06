Grande Fratello, come vedere il reality dall’estero?

Sei all’estero e non vuoi perdere il Grande Fratello? Questi 3 metodi vi consentiranno di vedere il reality in diretta, ovunque tu sia.

Giunto alla 19esima edizione nella versione non VIP, il Grande Fratello continua a farcire i palinsesti italiani (Mediaset, per la precisione).

A condurlo, per la prima volta, c’è Simona Ventura, subentrata a Alfonso Signorini che francamente aveva fatto il suo corso. La Ventura è per l’occasione affiancata dagli opinionisti (ex GF) Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi.

Il GF 19 si propone di essere una versione “nostalgica”, puntando sui ricordi e sui volti noti del passato, ma anche per il fatto di essere con protagonisti rigorosamente non VIP (o giù di lì). Il motto dell’edizione, pronunciato dalla conduttrice anche al lancio della pubblicità, testimonia questo desiderio di vedere un GF tradizionale: “un occhio al passato per proiettarci verso il futuro”.

Ma veniamo a noi: mentre in molte parti del mondo il format si è esaurito, in Italia si continua ad andare avanti col Grande Fratello come non ci fosse un domani (nel senso che il domani dovrebbe anche arrivare e dovremmo farla finita con questo format). Cosa fare, quindi, se si è in una di quelle parti del mondo dove il GF non va in onda ma noi si vuole vedere per forza quello nostrano? Cosa fare per vedere il Grande Fratello all’estero?

Magari stai per partire per una vacanza o un viaggio di lavoro e non vuoi perderti una puntata del tuo programma preferito. Oppure vivi all’estero da tempo e hai notato con frustrazione che, provando ad accedere al sito ufficiale Mediaset, non riesci a vedere nulla.

In entrambi i casi, la realtà è una sola: la visione del Grande Fratello è bloccata all’estero. Questo accade perché Mediaset, per questioni di diritti di trasmissione, applica delle restrizioni geografiche. Di conseguenza, il sito Mediaset Infinity e la sua app risultano inaccessibili al di fuori dei confini italiani.

Come fare quindi? Ci sono delle opzioni pienamente legali (perché c’è chi vi suggerirebbe di utilizzare un’eventuale IPTV, ma l’IPTV – aka pezzotto – è assolutamente illegale e non è perché vi trovate all’estero vuol dire che potete fare quello che vi pare).

Come vedere il Grande Fratello all’estero: 3 metodi

Di seguito andremo a vedere tre metodi per aggirare il blocco geografico, più o meno semplici / più o meno immediati (due sono particolarmente semplici e immediati, uno vi risolverebbe la nostalgia per la tv italiana per sempre).

1. Via Satellite

Questa è la soluzione ideale se vivi stabilmente all’estero e desideri un accesso completo a più di 1000 canali italiani, proprio come se fossi a casa. Il sistema funziona in Europa e zone limitrofe e richiede l’installazione di una parabola e di un decoder compatibile. È un investimento più strutturato, perfetto per il vero nostalgico he vuole la TV italiana tradizionale sulla propria televisione.

2. Con VPN

Se cerchi una soluzione immediata, flessibile e economica, la risposta è una connessione VPN. Questa è l’opzione migliore se il tuo obiettivo è vedere direttamente i programmi sul sito di Mediaset Play da PC, smartphone, tablet o anche Smart TV (nei paesi che consentono l’utilizzo di VPN, ça va sans dire).

Per i profani, una VPN (Virtual Private Network) è un’applicazione che ti permette di scegliere da quale paese connetterti ed è come accedessi ad internet da quel paese, attraverso un computer terzo. Selezionando un server italiano, quindi, il sito di Mediaset rileverà una connessione dall’Italia e il blocco geografico verrà meno.

Ma c’è un ma: non tutte le VPN in commercio sono efficaci. Mediaset utilizza tecnologie sofisticate per individuare e bloccare gli indirizzi IP delle VPN più comuni, affinché i furbetti della VPN non riescano a vedere i contenuti dall’estero. Test effettuati da diverse fonti indipendenti confermano che molti provider non riescono a garantire l’accesso.

Quale VPN utilizzare, quindi? Non siamo pagati da nessun VPN service provider e quindi ci limitiamo a quello che leggiamo sul web: NordVPN o ExpressVPN pare siano tra i pochi che bypassano i blocchi italiani (lo scrivente conferma NordVPN, sebbene sia necessario un workaround per effettuare il login) e hanno un costo decisamente contenuto.

3. Tramite Mediaset International

Infine, senza sbattimenti tecnologici, potete iscrivervi a Mediaset International e guardare i contenuti di Mediaset Infinity dall’estero con un abbonamento mensile. Ma su questa opzione torneremo in un altro momento (magari anche sulle altre, stay tuned).