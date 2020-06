Very Insta People, intervista esclusiva a Martina Sgorlon, di martinaway.com

Nuovo appuntamento per la nostra rubrica V.I.P. dedicata al mondo della comunicazione e dei blogger.

La nostra protagonista di oggi è Martina Sgorlon, un’appassionata viaggiatrice e travel blogger che fa del suo appassionate racconto in giro per il mondo una filosofia di vita.

D: Martina quando nasce la tua passione per i viaggi?

R: Credo che la passione per i viaggi sia nata con me. Entrambi i miei genitori amano viaggiare e forse è un loro regalo, un qualcosa che ho ereditato e che porterò sempre con me. Il primo viaggio all’estero l’ho fatto a un anno, in Scozia, e da lì non mi sono (e non ci siamo) più fermati.

D: Parlaci del tuo mondo martinaway.com

R: Martinaway è un blog di viaggi nel quale racconto le mie esperienze, ma con il tempo ha accolto anche tanti altri argomenti che mi appassionano: dai libri, al digital, passando per post più personali, come quelli legati alla creazione del mio albero genealogico e alla riscoperta delle mie radici. L’ho aperto nel 2013 e da un paio di anni è diventato parte del mio lavoro.

D: Scrivere e viaggiare hanno un punto in comune?

R: Quando si torna da un viaggio c’è sempre la voglia di condividere ciò che si è visto o vissuto. C’è chi lo fa solo attraverso le fotografie, c’è chi lo fa a voce, raccontando ad amici e parenti, c’è chi scrive. Il viaggio e la scrittura si incontrano nella condivisione, ma anche nel voler raccogliere pensieri e ricordi per non perderli. Un viaggio diventa eterno quando viene messo nero su bianco, o almeno io la penso così.

D: La capitale o la città che ti ha più affascinato per bellezza?

R: Credo che ognuno abbia un luogo del cuore, una città o un paese nel quale si sente più a casa e quindi non penso esista una risposta oggettiva. La mia città è New York, è quella che mi ha affascinata di più proprio per il legame che ho con lei, ma ho visto tante altre città meravigliose durante i miei viaggi: Edimburgo in primis, ma anche Verona, dove ho vissuto per cinque anni, o Palermo, con i suoi tantissimi contrasti.

Sergio Cimmino