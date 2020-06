Il Grande Fratello Vip non viene sospeso, Signorini spiega: “Vi regaleremo qualche momento di spensieratezza”

Il Grande Fratello Vip continua ad andare in onda nonostante il Coronavirus, Alfonso Signorini spiega perché

È andata in onda ieri una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha condotto il reality da uno studio vuoto di Cologno Monzese a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il conduttore è apparso visibilmente scosso per ciò che sta succedendo in Italia, riportando una frase di Conte ha iniziato la puntata dicendo: “Teniamoci distanti oggi per abbracciarci più forti domani”.

Molti programmi sono stati sospesi per il Coronavirus, il Grande Fratello Vip continuerà però ad andare in onda. Durante la puntata di ieri Signorini ha fatto sapere che prima di prendere questa decisione si sono chiesti se fosse giusto continuare ad andare in onda.

Il conduttore ha poi spiegato: “Giustamente alcune immagini e alcuni temi possono sembrare uno schiaffo con la realtà che viviamo. Alla fine abbiamo deciso che valesse la pena farlo, per chi vuole naturalmente. Non ci sono obblighi, il telecomando è segno della democrazia”.

La loro intenzione è quella di dare la possibilità alla gente da casa di distrarsi in questo momento così delicato. Alfonso Signorini ha infatti detto: “Non vogliamo essere alternativa alla cronaca e all’informazione, che sono fondamentali. Vogliamo essere uno stacco, qualche ora di sospensione, per prenderci una boccata d’aria, per farci anche una sana risata. Che non è un peccato, semplicemente per riassaporare quella vita che abbiamo lasciato pochi giorni fa e che ci sembra lontanissima in questo momento che stiamo vivendo”.

Il conduttore ha aggiunto: “Vi regaleremo qualche momento di sana spensieratezza, perché ci crediamo e perché bisogna credere sempre alla vita”. Anche Pupo era presente in studio, l’opinionista ha detto: “Il Grande Fratello è sempre stato un esperimento sociale. Anche in questa drammatica situazione lo diventa.”

L’opinionista ha concluso dicendo: “Qui vince chi sta più tempo in casa, anche noi dobbiamo abituarci a stare più in casa in questo momento. Quando i ragazzi sono entrati dentro la Casa c’era un mondo, quando usciranno troveranno un’altra situazione”.

