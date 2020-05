I miserabili uscita il 18 Maggio: trama e cast

Continuano le uscite in prima visione di film e telefilm. Stavolta a far scalpitare i cineasti il film de I Miserabili, che verrà mandato il 18 maggio per la prima volta in VOD, sulla nuova piattaforma MioCinema.it e su SKy Primafila Premiere. Parliamo di un film molto acclamato di Ladj Ly. Vediamo qualche anticipazione di trama e cast.

La trama

Stéphane è un veterano di una squadra anticrimine, che insieme a due colleghi finisce al centro diuna guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Quello che apparentemente sembra un aneddoto di cronaca si tramuta invece in una faida per il controllo della città. Senza scrupoli e macchiando le coscienze di sangue.

Il film è ambientato a Montfermeil, poco distante da Parigi. Parliamo di una trama avvincente energica è piena di colpi di scena.

Una rivisitazione in chiave moderna dei miserabili. Condanne suspense vittime e fazioni saranno gli elementi che divideranno il bene e il male. Ognuno dei personaggi andrà alla ricerca del proprio riscatto della propria rivalsa, e sfrutterà ogni occasione a sua disposizione per mera sopravvivenza. Insomma il film richiama bene una frase di Hugo per il quale “non ci sono né cattive erbe né uomini cattivi. Ci sono solo cattivi coltivatori”.

Il cast

Nel film vedremo i seguenti attori:

Djibril Zonga è Gwada

Alexis Manenti è Chris

Damien Bonnard è Stephane

Steve Tientecheu è il Sindaco

Issa Perica

Sofia Lesaffre