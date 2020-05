Chi è Giusy Falco, concorrente del reality Instagram Il Bugiardo?

Continuiamo la presentazione dei protagonisti de ‘Il Bugiardo’, reality svolto interamente su Instagram ed ancora in corso d’opera sul social network.

E spazio ancora alle Signore: dopo Yaniesca Lambert Marzo parliamo di Giusy Falco.

D: Quando hai deciso di partecipare al reality ‘Il Bugiardo’? Come sta procedendo?

R: Ho deciso di partecipare al reality perché amo rischiare e mettermi in gioco, sono molto sfacciata e aperta, non mi preoccupo di mettermi in gioco, quanto più è duro più ci si diverte. Sta procedendo bene, sto legando con i ragazzi e le ragazze e mi trovo molto bene con loro, sono persone magnifiche con cui rapportarsi.

D: Quali sono le tue passioni nella vita?

R: La mia passione è il calcio, lo seguo da quando avevo 11 anni e sono molto legata al Napoli.

Poi amo scrivere e leggere, guardare film e uscire con miei amici.

D: Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

R: Voglio diventare una giornalista professionista, raccontare al mondo la verità così com’è, senza sfumature, solo la vera e cruda realtà.

D: Come ti vedi da qui a dieci anni?

R: Tra 10 anni mi vedo una donna affermata e con tutto quello che voglio, sono pronta a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di ottenere qualcosa, sempre giocando a carte scoperte però.