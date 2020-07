Chi è Varg Vikernes, alias Burzum, controverso artista norvegese che ha dichiarato che Salvini è medio-orientale

Varg Vikernes, fondatore ed unico membro della black metal band Burzum, sembra essere molto intrigato negli ultimi tempi dall’Italia e dalle vicende politiche di casa nostra.

Dopo aver affermato di recente che gli italiani “si sono mischiati con gli ebrei” e ora somigliano a Salvatore Aranzulla (pubblicando una foto del noto blogger, ndr), Vikernes è tornato alla carica prendendosela stavolta con Matteo Salvini.

Il segretario della Lega ed ex ministro dell’Interno è stato definito su Twitter da Vikersen come “mediorientale”. “Non è assolutamente europeo”, ha tenuto a precisare il musicista, mostrando una foto di Salvini mentre brandisce un crocifisso.

This guy e. g. is not European at all, but a Middle Easterner: pic.twitter.com/kJvOKcrKls

— Varg Vikernes (Thulêan Perspective) (@WargarW) July 22, 2020