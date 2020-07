Chi è Romina Pierdomenico? Biografia, curiosità e carriera della compagna di Ezio Greggio

Ecco chi è Romina Pierdomenico, la bellissima modella fidanzata dal 2018 con il famoso conduttore Ezio Greggio

Romina Pierdomenico è nata nel 1993 a Vicoli, in provincia di Pescara, è una modella e influencer ma è diventata nota nel mondo dello spettacolo soprattutto grazie alla sua relazione con Ezio Greggio.

La modella è approdata nel mondo dello spettacolo quando era solo una giovane ragazza, partecipando a diversi concorsi di bellezza. Si è aggiudicata il primo posto a Miss Abruzzo, nel 2012 si è invece classificata seconda a Miss Italia. Dopo il successo ottenuto al concorso di bellezza ha continuato a farsi spazio nel mondo della spettacolo.

Romina Pierdomenico agli inizi della sua carriera ha frequentato un corso di dizione a Roma nello studio “Calvesi”, ha frequentato anche un corso di recitazione presso “Acting Studio” a Milano. Tra il 2013 e il 2014 ha preso parte ad alcuni spot televisivi, ha anche condotto Gulp Cinema su Rai Gulp.

Nel 2014 la nota showgirl ha preso parte del cast di Temptation Island nei panni di tentatrice. L’anno dopo ha sceso le famose scale al Trono Classico di Uomini e Donne per corteggiare Amedeo Barbato, il suo percorso però fu molto breve, lui la eliminò dopo poche puntate.

Romina Pierdomenico ha ricoperto il ruolo di valletta a Colorado nel 2019, è stata anche la co-conduttrice del programma ”La sai l’ultima?” insieme al compagno Ezio Greggio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, come è stato già anticipato sopra la Pierdomenico è legata sentimentalmente a Ezio Greggio dal 2018. Tra loro c’è un’importante differenza d’età, Romina ha infatti 39 anni meno del noto conduttore, questo però per loro non sembra essere mai stato un problema, ad oggi i due sono infatti più innamorati e felici che mai.

Romina Pierdomenico è molto amata e seguita sui social, sul suo profilo Instagram conta 178mila followers.

Sara Fonte

