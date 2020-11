Chi è Giulia Valentina? Biografia, carriera e vita privata dell’ex di Fedez

Ecco chi è Giulia Valentina, età, curiosità e carriera dell’ex fidanzata di Fedez

Giulia Valentina è una fashion blogger e influencer molto amata e seguita, nota soprattutto per la sua storia d’amore con Fedez. I due in passato sono stati legati sentimentalmente per circa tre anni, dopo la loro rottura il noto rapper si è fidanzato e poi sposato con Chiara Ferragni.

La nota influencer è nata il 15 ottobre 1990 a Torino. La Valentina ha frequentato a Torino la scuola americana, ha poi completo gli studi a Parigi per imparare anche il francese. Dopo il diploma si è trasferita a Milano per iscriversi all’Università Cattolica, si è laureata alla Facoltà di Economia e Gestione Aziendale.

Grazie alla sua spiccata simpatia e ironia è diventata negli anni un’influencer molto nota e seguita su Instagram, oggi vanta 857mila follower.

A renderla inizialmente nota la sua partecipazione nel videoclip Magnifico, noto brano di Fedez. In seguito al suo debutto ha iniziato a posare per molti shooting fotografici, ha scritto anche alcuni articoli per Grazia. Più volte l’abbiamo vista in televisione nei panni di ospite.

Dal 2017 Giulia Valentina è un volto ufficiale dell’Eurovision Song Contest. Oltre a Instagram è molto seguita anche su Youtube, dove impartisce brevi lezioni di inglese.

Per quanto riguarda la sua vita privata, come abbiamo già detto prima l’influencer in passato è stata fidanzata per circa tre anni con Fedez, la loro storia d’amore giunse al capolinea nel 2016. Dopo la rottura con il rapper si era parlato di un presunto flirt con il calciatore Sami Khedira, pettegolezzo che lei stessa aveva smentito. Ad oggi non si sa se Giulia Valentina sia single o se sia fidanzata in segreto.

Sara Fonte

