Niente Calendario 2021 per Francesca Cipriani: l’annuncio su Instagram

Non sappiamo in quanti glielo abbiano chiesto, ma parrebbe in molti.

Fatto sta che la showgirl Francesca Cipriani ha annunciato, attraverso Instagram, che non farà uscire alcun calendario 2021.

La Cipriani – divenuta nota nel 2006 partecipando come concorrente alla sesta edizione del reality show Grande Fratello – ha realizzato tre calendari sexy in passato:

il primo nel 2007 per Show Television, il secondo nel 2010 per il programma di Italia 1 Mitici ’80 e il terzo nel 2015 per la rivista Eva Tremila.

Ma il quarto non arriverà prima del 2022:

D’accordo con la scelta i follower (oltre un milione) che commentano così:

“Totale rispetto cara ??”

“Brava hai fatto bene ??”

“Sei bellissima e splendida Francesca. Hai fatto bene alla ripresa venderai molte pubblicazioni del tuo bellissimo calendario”

