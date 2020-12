Anticipazioni La Straniera di Bellini diretta da Fabio Lusi in onda su Rai 5

La straniera è la prossima opera in onda su Rai 5, il 1 Dicembre. Si tratta di una messa in scena di uno dei capolavori belliniani, risalente alla direzione musicale di Fabio Luisi del Maggio dall’aprile 2018 dopo gli incarichi al Metropolitan e all’Opera di Zurigo.



Una trama senza tempo

Parliamo di una trama che trasuda di romanticismo, dove non mancano metafore notturne di stelle, di luna, di fughe come del resto la descriveva pure il Maestro Luisi. Stiamo parlando di una delle più belle opere di Bellini che in questo riarrangiamento teatrale ha dei connotati musicali straordinari.

Si tratta di un’opera coinvolgente, in grado di riportare lo spettatore a quel connubio tra la fine del Barocco e l’inizio del Romanticismo. E’ una storia a metà tra il passato ma allo stesso tempo avviata verso il futuro del grande melodramma italiano.

Cast e personaggi in La Straniera su Rai 5

Tra gli interpreti dell’opera in onda su rai 5, troviamo Salome Jicia, Dario Schmunck, Serban Vasile, Laura Verrecchia. Regia di Mateo Zoni. Le scene sono di Tonino Zera e Renzo Bellanca, i costumi di Stefano Ciammitti, le luci di Daniele Ciprì.

