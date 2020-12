“Sono stato accoltellato”, il video del fidanzato della madre di Neymar fa il giro del web

Il fidanzato della madre di Neymar ha affermato di essere stato accoltellato in un ristorante nella località messicana di Cancun.

La coppia aveva deciso di passare qualche giorno di vacanza in un hotel a cinque stelle dopo che Nadine Goncalves si era convinta a dare “una seconda possibilità” al modello di Internet Tiago Ramos.

Ma il 24enne, quattro anni più giovane dell’attaccante del PSG e 28 anni in meno rispetto a Nadine, ha pubblicato uno scioccante video su Instagram durante il fine settimana, mostrando tracce di sangue sul collo e sul petto e descrivendo ciò che gli era appena accaduto.

Il giovane fidanzato della madre di Neymar ha spiegato che ad accoltellarlo erano stati in tre. Tiago Ramos ha poi aggiunto che secondo lui era tutto premeditato, affermando di conoscere il “mandante”.

Inoltre, ha rivelato di essere solo in Messico, suggerendo che la mamma di Neymar aveva già fatto ritorno in Brasile senza di lui.

La giornalista brasiliana Sonia Abrao ha affermato che la madre di Neymar era corsa in soccorso di Tiago alla fine del mese scorso dopo che aveva sofferto di una crisi emotiva, probabilmente collegata alla loro rottura.

Stando ad alcune voci, Tiago Ramos avrebbe frequentato anche una serie di uomini, tra cui lo chef personale di Neymar.

Lo scorso mese di maggio, la 44enne spagnola Rita Cumplido, un’altra donna con cui Tiago si era frequentato per un breve periodo, ha detto a una stazione televisiva brasiliana che il modello l’ha aggredita in seguito ad un attacco di gelosia scatenato dall’alcol. Aggressione che aveva fatto scattare anche un ordine restrittivo per Tiago Ramos.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui