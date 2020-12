How to Ruin Christmas: Il Matrimonio dal 16 dicembre su Netflix: trama e cast

Una serie afroamericana tutta da vedere quella di How to Ruin Christmas: Il Matrimonio. Ecco qualche chicca in anticipo su trama e cast.

La trama

Protagonisti della storia sono Katleho, Tshepo e Rethabile Ramaphakela i quali trasporteranno il pubblico in una carinissima commedia romantica realizzata in Sudafrica, basata su un matrimonio.

Tutto verte su Tumi, la figlia ribelle della famiglia Sello, che fa rientro a casa in occasione del Natale, mano a farlo appista che cade nel giorno del matrimonio della sorella minore Beauty. La donna si è sempre sentita in bilico, in questo eterno confronto con la sorella minore, che è la preferita della madre. Sensazione destinata a peggiorare quano Tumi combina un vero e proprio disastro ed è costretta a fare a pugni col tempo per sistemare tutto prima che Beauty si sposi.

Il cast

Per il cast e i personaggi, vedremo:

Busisiwe Lurayi nei panni di Tumi Sello

Busisiwe Lurayi nei panni di Beauty Sello

Clementine Mosimane nei panni di Dineo Sello

Yonda Thomas nei panni di Khaya Manqele

Sandile Mahlangu nei panni di Sbu Twala

Motlatsi Mafatshe nei panni di Themba Twala

Saint Seseli nei panni di Vusi Twala

Charmaine Mtinta nei panni di Valencia Twala

Rami Chuene nei panni di zia Grace.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui