Pillole velenose dalla casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 2

Inizio col raccontarvi che Alfonso Signorini ha spiegato perché Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, ha deciso di non partecipare al Gfvip. Queste le sue parole

Ginevra sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono. È una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente. Ha tutte le qualità per fare un grandissimo Grande Fratello. (…) Non c’è perché, in realtà, lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia.

Ma allora scusa, di che parliamo? Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica da cui provieni, di che parliamo? Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace! Sempre Signorini ha raccontato che tra Tommaso e Sonia c’è di più che cova sotto la cenere. Il problema tra loro non sono state solo le storie su Instagram e il mancato saluto ad una festa La vera ragione per cui i due hanno litigato non è ancora venuta fuori e secondo me prestissimo la tireranno fuori, perché è ben più grave il motivo. (…) Se avete notato, Tommaso non sopporta Sonia, si tengono ben lontani. Anzi, lui l’ha detto proprio apertamente: “Quella proprio non la reggo”. Ma non è che tutto quanto nasce dal fatto che in una sfilata la Lorenzini non l’abbia salutato, non è certo quello. Adesso staremo a vedere se la tireranno fuori questa cosa, perché se non lo faranno loro, lo faremo noi!

Secondo me, quello di cui parla Alfonso è il presunto tradimento di Andrea Damante ai danni di Giulia De Lellis proprio con Sonia, che all’ epoca era amica di Giulia. Tommaso in un suo programma sul web, intravisto’ il giornalista Gabriele Parpiglia, e gli chiese proprio questo, perché Zorzi è amico della De Lellis Parpiglia rispose che a quanto a avevano raccontato a lui, la notizia del tradimento era vero. Sembra che Francesco Monte non sia felice di essere nominato continuamente al Gfvip. In un’intervista radiofonica, ha detto che non segue il programma, che è andato avanti e che anche chi è dentro la casa( ovviamente parla di Giulia) dovrebbe andare avanti e smetterla di nominarlo. Se così non fosse potrebbe passare tutto in mano agli avvocati .

Per questa settimana è tutto, vi aspetto la prossima settimana col gossip velenoso

