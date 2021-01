C’è posta per te, chi è Sarina, la signora a cui è “saltata” la dentiera?

Ecco chi è Rosaria Cannavò, detta Sarina, la signora divenuta popolare per un’incidente imbarazzante a C’è posta per te

La signora Rosaria Cannavò, detta Sarina, proveniente da Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, è stata protagonista della puntata della seconda puntata di C’è posta per te. Per quale motivo? Un signore novantunenne di nome Stefano, proveniente da Salina, ha contattato la redazione per ritrovare la sua prima fidanzatina, dopo 70 anni. Tra le ipotesi, c’era quella di Sarina, figlia di un barbiere di Francavilla.

A quel punto, Sarina ha inscenare il suo spettacolo, intrattenendo il pubblico: “La signora Maria è bella e brava! Sono figlia unica, facevo la sarta ed ero figlia del barbiere. Mai successo che a Francavilla di Sicilia avessi le autorità dietro la porta. Devo ringraziarle tutte, il sindaco, il vicesindaco, i carabinieri”. La signora ha inoltre dichiarato di aver una passione per Maurizio Costanzo e di essersi presentata in trasmissione solo per Maria.

La padrona di casa ha poi incalzato, chiedendo alla signora se conoscesse Stefano, che allora portava i baffi. “Che l’apro a fare, neanche lo conosco, a me interessa solo conoscere l’avvocato Maurizio Costanzo, me lo fai conoscere Maria?” ha risposto la signora Sarina. Insomma, nulla da fare per Stefano, che se n’è andato via da solo.

La scena dell’incidente censurata

La signora Sarina ha raggiunto la sua popolarità dopo le anticipazioni diffuse sui social, dove la mostravano che stava per perdere la sua dentiera dopo aver replicato a Maria. La gaffe, divenuta virale, è stata però censurata in televisione.

#CePostaPerTe la signora di Francavilla perde la dentiera, ma in diretta TV va in onda il video censurato pic.twitter.com/jD316wgTbf — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 17, 2021

