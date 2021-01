Tommaso Zorzi alza il gomito al GF Vip e svela: “Oppini? Forse si sposa, ma non con me”

Tommaso Zorzi è tornato a parlare del suo rapporto con Tommaso Zorzi, il giffino è consapevole che ha già una compagna

La quinta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 doveva giungere al termine l’8 febbraio ma è stata prolungata al 26 settembre.

La novità non ha lasciato indifferenti i concorrenti, molti di loro sono psicologicamente stanchi e provati, non vedono infatti l’ora di tornare alla loro ‘normale vita’ fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Vedendoli giù di morale e annoiati la produzione del Grande Fratello Vip ha organizzato per i concorrenti una festa greca: “Vipponi stasera siete ufficialmente invitati a un esclusivo party greek style. Preparatevi per una cena dal sapore ellenico e a sfrenati balli al ritmo di sirtaki. Buon sabato sera“.

I concorrenti si sono divertiti, hanno ballato e cantato dimenticadosi forse per un po’ che del prolungamento del reality. Anche Tommaso Zorzi, che nei giorni scorsi è stato molto in ansia, ha ballato e cantato, si è anche fatto il bagno nella vasca vestito.

Dopo aver alzato un po’ il gomito il gieffino ha parlato del suo rapporto con Francesco Oppini. Tra i due è nata una speciale amicizia nella casa più spiata d’Italia, Zorzi aveva però rivelato di provare per Oppini importanti sentimenti che vanno oltre l’amicizia.

Nella notte al Grande Fratello Vip a Giulia Salemi ha rivelato: “Io mi sono trovato a doverci stare in casa 3 mesi con Francesco Oppini. Io e lui ci siamo sempre presi in giro. Non mi sono mai preso sul serio di questa storia. Anche perché lui ha una fidanzata da tempo.”

Tommaso Zorzi ha poi concluso dicendo: “Ascolta amore, se io mi prendessi sul serio sul mio rapporto che ho con lui mi ammazzerei. Perché lui ha una fidanzata. Ok rapporto di amicizia, ma tu sai che io ho detto anche altro. Fra però ha una compagna e molto probabilmente si sposa, ma non con me. Ho pianto per i cavoli miei, però so benissimo che lui ha una situazione sua”.

