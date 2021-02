Chi è Manuel Amati, nuovo pupo de La Pupa e il secchione e viceversa?

Ecco chi è Manuel Amati, nuovo concorrente de La Pupa e il secchione e Viceversa entrato senza la secchiona

Giovedì 4 febbraio è in onda su Italia 1, La Pupa e il secchione è viceversa, reality show condotto da Andrea Pucci. Durante la puntata, è arrivato Manuel Amati, nuovo pupo.

Manuel Amati ha 25 anni ed è nato a Brindisi. Di giorno fa il panettiere e di notte invece è uno spogliarellista. Molto orgoglioso delle sue origini pugliesi, non passa inosservato dalle ragazze. Manuel infatti è molto corteggiato, poiché sfodera le sue armi di seduzione attraverso i balli latino-americani. Single per scelta, ma confessa di aver avuto molte donne.

E’ già apparso nel piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a Take me out, programma su TV8. Oltre alla passione per la danza, coltiva quella dei viaggi.

Durante la terza puntata dello show di Italia 1, ha già portato scompiglio e ha avuto già diversi scontri con Matteo Diamante e Gianluca Tornese. Quest’ultimo, in particolare, pare sia piuttosto infastidito dalla sua presenza poiché si è sentito provocato.

