I due Foscari edizione del 1988 in onda su Rai 5

Per quanto molto datata perché del 1988, l’edizione de I due Foscari che andra in onda su Rai 5, spiega per filo e per segno la trama fedele dell’opera verdiana.

Cast e personaggi

Impegnati sul palco illo tempore furono Gianandrea Gavazzeni. Il protagonista Renato Bruson nella parte di Francesco Foscari, il tenore Alberto Cupido in quella di suo figlio Jacopo, e il soprano Linda Roark-Strummer come Lucrezia Contarini, moglie di Jacopo e nuora di Francesco. La regia televisiva è a cura di Tonino Del Colle

La trama

Il bello di questamessa in onda è l’organizzazionedella trama. Il regista ha messo agli antipodi il Doge Francesco solitario ma dal pugno fermo ed autorevole, e suo figlio Jacopo, vittima strappata agli affetti familiari, la cui testa serve a placare gli animi sociali e politici.

