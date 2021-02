Chi è Stefano Remigi, il figlio del noto cantante Memo Remigi?

Ecco chi è Stefano Remigi, il figlio del famoso cantante Memo Remigi

Stefano Remigi è un regista, noto soprattutto per essere il figlio del famoso e stimato cantante Memo Remigi. È nato dalla grande storia d’amore tra il cantante e la moglie Lucia Russo.

I due sono stati sposati per molti anni, il cantante è sempre stato al fianco della moglie, soprattutto quando ha dovuto fare i conti con una grave malattia. La donna è morta poche settimane fa all’età di 81 anni.

Dalla relazione tra Meno Remigi e Lucia Russo è nato Stefano, anche lui come il padre si è fato spazio nel mondo dello spettacolo. Non si sa molto del figlio del cantante, ciò che è noto è che fa il regista ed è stato sposato con Francesca Cavallin.

La loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele, dalla loro bellissima relazione sono nati due meravigliosi figli. Improvvisamente hanno però messo fine al loro matrimonio. Tanta è stata la delusione dopo la rottura, i due sono però rimasti in ottimi rapporti soprattutto per il bene dei loro figli.

L’attrice parlando della fine del suo matrimonio con Stefano Remigi in una passata intervista aveva detto: “Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito. Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio. È stato pesante accettarne la fine e c’è stato un momento in cui ho pensato: ‘Non ce la faccio, non riesco, non ho la forza’. Poi vedi i tuoi figli, li guardi e trovi dentro di te una spinta straordinaria”.

Remo Remigi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 15 febbraio su Rai Uno. Il cantante parlerà della sua carriera e della sua vita privata.

