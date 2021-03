Cotto e Mangiato ricetta 5 marzo 2021: budino al cioccolato

Per gli amanti del dolce, oggi budino a cioccolato a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta.

La ricetta

Per la ricetta di oggi avrai bisogno di:

500 ml di latte

50 grammi di cioccolato

30 grammi di cacao amaro

200 grammi di zucchero di canna

30 grammi di agar-agar

Procedimento

In un pentolino versare il latte e aggiungere il cioccolato fondente. Versare poi zucchero e cacao amaro e mescolare. In ultimo versare tutto l’agar-agar e portare a bollore continuando a mescolare. Mettere negli stampini e lasciare raffreddare 2 ore a temperatura ambiente. Dopodiché mettere altre due ore in frigo. Poi impiattare decorando con frutta secca e servire.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui