Chi è Ghemon? Età, carriera e vita privata di uno dei 26 Big in gara a Sanremo 2021

Ecco chi è Ghemon, il rapper è tra i 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021

Ghemon, vero nome Giovanni Luca Picariello, è uno dei rapper più noti in Italia. Ad oggi sta partecipando alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Il rapper è nato l’1 aprile 1982 ad Avellino, manifestò la sua grande passione per la musica sin da quando era solo un ragazzino. Si avvicinò all’hip hop all’età di 13 anni. Dopo aver conseguito il diploma conseguì anche la laurea, con il tempo si dedicò però solamente alla musica.

All’inizio della sua carriera musicale si esibiva nei locali del suo quartiere, approdò poi a Venerdì tappa, trasmissione radiofonica che promuoveva la cultura hip hop. Nel 1996 Ghemon iniziò a far parte del gruppo 15 Barrato, qualche anno dopo decise di trasferirsi a Roma per studiare Giurisprudenza Università Luiss di Roma. Nel 2005 fece parte di un progetto musicale nuovo, Soulville. Con il tempo è riuscito a dimostrare il suo grande talento e a farsi spazio nel mondo della musica.

Per un po’ di tempo il rapper è rimasto lontano dal mondo della musica, nel 2017 è tornato con il suo quinto album Mezzanotte, incentrato sulla depressione, lui stesso ne ha sofferto per circa due anni. Insieme a WrongOnYou si è esibito al tetro di Ostia antica. Nel 2019 è approdato sul palco dell’Ariston con il brano Rose Viola in occasione del 69esimo anniversario del Festival di Sanremo. Qualche mese dopo ha pubblicato il suo ultimo album Scritto nelle stelle.

Ghemon attualmente sta partecipando per la prima volta come concorrente al Festival di Sanremo con il brano Momento Perfetto. Per quanto riguarda la sua vita privata, il rapper è legato sentimentalmente a Giulia Diana, un’organizzatrice di eventi.

Ghemon sarà ospite tramite collegamento di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 5 marzo su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui