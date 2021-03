Sanremo 2022, Amadeus non ci sarà: l’annuncio dato in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa, Amadeus annuncia che non farà Sanremo 2022: nessun Ter per il direttore artistico e conduttore che ringrazia la Rai

Sabato 6 marzo 2021, Amadeus ha annunciato che non farà Sanremo 2022 durante la conferenza stampa che anticipa la finale della kermesse.

“Non ci sarà un Ama-Ter. Sono grato a Teresa De Santis che mi ha chiamato, sono grato a Stefano Coletta che mi ha voluto ancora. E ringrazio anche l’AD Salini per aver avuto l’occasione di fare due Sanremo storici, quello della 70esima edizione e questa edizione particolare, storica a suo modo, il 70+1“, ha dichiarato il conduttore televisivo. Il direttore artistico ha inoltre spiegato che per lui Sanremo è un evento non una trasmissione televisiva e non una routine. Però ha affermato che non esclude un ritorno alla conduzione: “Se la Rai poi vorrà richiamarmi ne sarò contento. Magari anche prima dei 70 anni”.

Anche Fiorello aveva dichiarato in una vecchia intervista che probabilmente non ci sarà nel prossimo Sanremo. Dunque, si è già in cerca del conduttore che potrebbe prendere il posto di Amadeus. C’è chi vorrebbe puntare su nuovi volti, magari giovani, obiettivo tanto difeso dalla Rai e della proposta musicale, tanto sostenuta dalla Direzione Artistica.

“Noi direttori delle tv generaliste abbiamo spesso troppo poco coraggio, ma deve avviarsi un ringiovanimento di volti e linguaggi: penso vada fatto a mo’ di puzzle, unendo volti noti al grande pubblico volti che possano diventarlo” ha dichiarato il direttore Rai Stefano Coletta, spiegando che è possibile mescolare volti già affermati a quelli più freschi e meno conosciuti.

Insomma, si vocifera che potrebbe essere Alessandro Cattelan ad essere il prossimo conduttore del Festival. A quanto pare, però, è già arrivata la smentita di Coletta su Cattelan: “Non c’ è nessuna considerazione riguardo a Sanremo. Stiamo ragionando su un possibile evento. Sicuramente non ha mai parlato, almeno con me, di Sanremo”. Dunque, si attendono le prossime indiscrezioni sul nome che potrebbe prendere il posto di Amadeus il prossimo anno.

