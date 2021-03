The Devil’s Hour: ok alle riprese per la serie Tv thriller in esclusiva su Amazon Prime Video, la firma di Steven Moffat

The Devil’s Hour: stanno per partire a fine 2021 le riprese della nuova serie Tv thriller con tratti horror prossimamente in esclusiva su Amazon Prime Video. Di che si tratta’

The Devil’s Hour: cosa sappiamo finora

Sappiamo ancora poco della nuova serie a tratti inquietante, ma ci sono nomi che fanno ben sperare. Come la casa di produzione Hartswood Films, nota per aver lavorato a serie Tv cult come Sherlock e Dracula.

L’idea, invece, è dello scrittore emergente Tom Moran, che, però, è noto per essere un produttore di successo. In attesa del trailer ufficiale, cosa sappiamo sulla trama di The Devil’s Hour?

Allora, le donne che si svegliano la notte alle ore 03.33 hanno un collegamento con il diavolo, perché l’ora tra le 03.00 alle 04.00 è l’ora del diavolo. Nel frattempo, uno strano bambino di 8 anni sembra coinvolto in una serie di brutali omicidi, mentre la madre sente le voci e la sua casa è infestata.

Infatti, l’idea è di far partire la serie nel Regno Unito, proprio alle ore 03.33. I produttori sono Steven Moffat e Sue Vertue. La regia è di Johnny Allan, che ha già lavorato su The Irregulars.

