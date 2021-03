Cotto e Mangiato ricetta 9 marzo 2021: parmigiana di asparagi

Parmigiana di asparagi mai provata? Te la propone Tessa Gelisio a Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

3 mazzi di asparagi

30 grammi di burro

30 grammi di farina

300 ml di latte

Parmigiano in abbondanza

Prosciutto a piacere

Procedimento

Pulire gli asparagi e lessare. Intanto preparare la besciamella in un pentolino mescolando burro farina e latte. Una volta pronta prendere gli asparagi e toglierli ancora duri. In una pirofila alternare strato di besciamella asparagi prosciutto parmigiano e ancora besciamella finché non finisce lo spazio. Infornare a 180 gradi per una ventina di minuti.

