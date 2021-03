Chi è Jose Carlos Alvarez, il compagno di Rocco Casalino?

Ecco chi è Jose Carlos Alvarez, noto per essere il compagno di Rocco Casalino

Josè Carlos Alvarez non è un personaggio noto in Italia, il suo nome è spesso saltato fuori per via della sua storia d’amore con Rocco Casalino.

Sono davvero poche le informazioni che si conoscono di lui, il compagno dell’ex portavoce di Giuseppe Conte ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera professionale e privata.

Del compagno di Rocco Casalino sappiamo che è cubano e che è più giovane di lui di ben 18 anni, ha quindi trent’anni. La data esatta della sua nascita non è però nota e nemmeno quale sia il suo lavoro. Di recente Casalino ha fatto sapere che il compagno voleva aprire un sushi bar, progetto che però è sfumato a causa del lockdown e di una perdita economica dovuta a investimenti sbagliati.

Al di là di qualche paparazzata, Josè Carlos Alvarez e Rocco Casalino hanno sempre preferito tenere la loro relazione lontana dal gossip e dai riflettori. Poche settimane fa l’ex portavoce di Giuseppe Conte si è però lasciato sfuggire qualche dettaglio sulla loro storia d’amore.

In un’intervista rilasciata a Verissimo ha infatti detto: “Io e Josè andiamo verso i 7 anni insieme. Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale. Quando ho scritto il libro (l’autobiografia Il portavoce, ndr) stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino.”

E ancora: “In realtà, è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme. Mi sta molto vicino ed è nei momenti difficili che vedi veramente le persone che ti vogliono bene“.

Rocco Casalino sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 9 marzo 2021 su Rai Uno. Si lascerà sfuggire altri dettagli sul compagno? Lo vedremo!

