Chi è Paolo Vallesi? Età, carriera e vita privata del cantante

Ecco chi è Paolo Vallesi, età, carriera e vita privata del noto cantautore

Paolo Vallesi è un noto cantautore italiano, amato e famoso non solo in Italia ma anche in Spagna e in America Latina.

Il cantante è nato il 18 maggio 1964 a Firenze, ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era molto giovane. Ha iniziato a studiare pianoforte quando aveva nove anni, raggiunse il successo all’inizio degli anni Novanta.

Paolo Vallesi pubblicò il suo primo singolo nel 1990, Ritornare a vivere/Sta diventando una donna, partecipò ad Un disco per l’estate. L’anno successivo ha partecipato nella categoria Giovani al Festival di Sanremo con la canzone Le persone inutili, con la quale si aggiudicò la vittoria. Nel 1992 tornò ad esibirsi sul famoso palco dell’Ariston, questa volta però nella categoria Big, con il brano La forza della vita. Il cantante si classificò terzo.

Tanto è il successo che è riuscito ad ottenere nel corso della sua carriera. Le sue canzoni sono state tradotte in passato anche in portoghese e olandese.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il noto cantante in passato è stato sposato ma della sua ex moglie non si sa nulla. Dal loro amore è nato il figlio Francesco nel 1997.

Paolo Vallesi ha sofferto molto quando si è separato con l’ex moglie, in una passata intervista ha dichiarato: “A 38 anni mi sono separato dalla madre di mio figlio Francesco. Stavamo insieme da quando ne avevo 18, anche se mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single. Dopo la separazione, senza mio figlio accanto, è stata dura”.

Ad oggi il cantante è impegnato sentimentalmente con una donna che si chiama Sara. Paolo Vallesi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 10 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

