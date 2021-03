Chi è Francesco Boccia, il politico e marito di Nunzia De Girolamo?

Ecco chi è Francesco Boccia, politico e accademico sposato con la conduttrice Nunzia De Girolamo

Francesco Boccia è un politico italiano, noto anche per essere il marito della conduttrice ed ex politica Nunzia De Girolamo.

Boccia è nato il 18 marzo 1969 in Puglia, a Bisceglie. L’uomo vanta un’importante carriera nel mondo della politica. Dopo aver conseguito la laurea all’Università di Bari in Scienze Politiche ha conseguito un master all’Università Bocconi di Milano, dopodiché ha iniziato a svolgere il ruolo di docente universitario di economia.

Diverse sono le pubblicazioni pubblicate da Francesco Boccia, tra queste Mezzogiorno dimenticato, Il diavolo e l’acqua santa. Il noto politico ha svolto anche il ruolo di ricercatore alla London School of Economics nell‘European Insistute Economic and Social Cohesion Laboratory. Il marito di Nunzia De Girolamo ha diretto anche il Crest, Centro di Ricerca per lo Sviluppo del Territorio.

Francesco Boccia è diventato Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Conte II nel 2019.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’accademico e politico è stato legato sentimentalmente alla politica Benedetta Rizzo per molti anni. Dal loro amore sono nati due figli, Edoardo e Ludovica. Quando la loro storia d’amore è giunta al capolinea, Francesco Boccia ha ritrovato l’amore con Nunzia De Girolamo. I due si sono sposati nel 2011, l’anno dopo è nata la figlia Gea.

Francesco Boccia sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 10 marzo su Rai Uno.

Sara Fonte

