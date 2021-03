Chi è Edoardo Ercole, il figlio dell’attrice Serena Grandi?

Ecco chi è Edoardo Ercole, noto soprattutto per essere il figlio della famosa attrice Serena Grandi

Edoardo Ercole è noto per essere il figlio della famosa attrice Serena Grandi, nato dalla storia d’amore di quest’ultima con Beppe Ercole.

Il figlio dell’attrice è nato il 19 dicembre del 1989 a Milano, non sono moltissime le informazioni che si sanno sul suo conto. Sappiamo però che ha un’agenzia di comunicazione, si occupa dell’immagine di molti personaggi noti del mondo dello spettacolo e della televisione. Sui social posta spesso foto in loro compagnia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il ragazzo di recente ha rivelato di avere una sorella segreta nata da una relazione extraconiugale del padre. Lui non ha avuto ottimi rapporti con Beppe Ercole.

Edoardo Ercole non ha mai nascosto la sua omosessualità, anche la madre in più occasioni ha parlato dell’orientamento sessuale del figlio. Ad oggi però non è noto se il ragazzo sia impegnato sentimentalmente o se sia single. Sui social è molto seguito, conta oggi oltre 11mila follower su Instagram.

Serena Grandi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 17 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

