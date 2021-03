Ecco chi è Akash Kumar, il presunto fidanzato di Giovanna Abate nel cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi

Akash Kumar è un modello italiano, divenuto noto per aver partecipato nel 2018 a Ballando con le Stelle. Attualmente sta partecipando alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Il naufrago è nato il 16 novembre del 1991 a Nuova Delhi, si è trasferito insieme alla madre nel 1994 dopo la separazione dei suoi genitori. Il 29enne ha conseguito il diploma al liceo linguistico di Verona, città in cui vive.

Si è fatto spazio nel mondo della moda grazie alla madre quando era solo un bambino, ha postato per la sua prima campagna pubblicitaria quando aveva sei anni. Ha poi posato per altri noti brand come Benetton, Diesel e Carrera.

Akash Kumar si era trasferito a Milano per avere più opportunità nel mondo della moda, ha infatti posato e sfilato per diversi marchi importanti e noti a livello internazionale. Ad oggi vive a Verona, si reca però spesso a Milano per lavoro. Studia anche recitazione perché vorrebbe intraprendere anche la carriera di attore.

Nel 2018 ha preso parte del cast di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Ad oggi sta partecipando alla nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il naufrago ha deciso di partecipare al reality per superare le sue ansie e le sue insicurezze.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sembra che il 29enne abbia una relazione sentimentale con l’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate, la notizia ad oggi non è stata però confermata dai diretti interessati. Akash Kumar è molto riservato, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sui social è molto seguito, ad oggi conta 113mila follower sul suo profilo Instagram.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui