Pillole velenose sull’Isola, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 3: “I santi e il peccatore”

E anche la terza settimana all’ isola dei famosi è passata, e diciamo che le cose iniziano a farsi più interessanti. Finalmente iniziano a scannarsi per il cibo?.Vera è stata eliminata ed è approdata a Parasite Island dove ha parlato male di chiunque? con Brando, Ubaldo e Faribona. Sull’ isola principale invece il suo compare Awed, dopo aver fatto una pessima figura in puntata, ha deciso di redimersi? e tra pianti, scuse e abbracci, è stato riaccolto nel gruppo come il figliol prodigo?. Inutile dirvi che per me, se Vera non fosse stata eliminata col cavolo che Awed si sarebbe scusato. La sua è stata pura strategia, perché da solo non sarebbe riuscito a stare, di Raz ce n’è uno tutti gli altri son nessuno?. Diciamo che se ho trovato falso lui, ho trovato il resto del gruppo di una pesantezza unica. Sembravano i santi che perdonavano il peccatore, mamma che pizza!?. Si è scusato, potete credergli o meno, ma non si può fare una settimana di prediche e sermoni. Pure in puntata ancora a dire noi lo abbiamo riaccolto perché abbiamo visto un pentimento, ma basta! Ma quanto la fate lunga. Poi noi vogliamo le estensioni che volano non pace e amore???Già mi hanno delusa Vera e Fariba che io già mi immaginavo prendersi a cazzotti, e invece nulla, sono andate d’amore e d’accordo. Me le hanno pure già divise , sì perché Ubaldo e Fariba finalmente si sono uniti agli altri naufraghi e tra Brando e Vera il pubblico ha deciso di salvare Brando. Voi direte beh, dopo 2 televoti persi Vera torna in Italia, invece No! Si sono inventati playa esperanza, un’ultima spiaggia, pur di tenerla li ancora un po’ ???. Ora vivrà li con Miryea, ultima eliminata e settimana prossima probabilmente ci sarà un televoto tra le due per vedere chi sarà definitivamente eliminata. Voglio vedere se Vera perde ancora cosa si inventeranno questa volta?. In nomination questa settimana Daniela e Drusilla, io personalmente salvo Drusilla, ma non solo perché la Martani non mi piace, ma perché la Gucci è un personaggio così diverso dagli stereotipi che vediamo sempre in tv, che a prescindere la amo.

Per questa settimana è tutto, alla prossima

Baci velenosi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui